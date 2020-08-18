Собянин утвердил названия строящихся станций

В Москве утверждены названия семи строящихся станций метрополитена. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, сообщили в информационном центре правительства столицы.
Отмечается, что новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ) получат одинаковые наименования с действующими станциями радиальных линий. Названия получили будущие станции БКЛ «Текстильщики», «Печатники», «Зюзино», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Аминьевская», «Давыдково».
Также присвоены названия двум строящимся станциям салатовой ветки — «Лианозово» и «Физтех».