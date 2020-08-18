Собянин подписал распоряжение о праздновании Дня города

"В 2020 году Москва отмечает свой 873-й День рождения. Традиционное празднование Дня города пройдет в первые выходные осени 5-6 сентября. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В связи с продолжающейся пандемией новой коронавирусной инфекции масштабные народные гуляния, включая фестиваль на Тверской улице, в 2020 году проводиться не будут", — говорится в сообщении.