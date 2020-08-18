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День города в Москве проведут 5-6 сентября без массовых гуляний 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Собянин подписал распоряжение о праздновании Дня города
Фото: РИА Новости
Празднование Дня города в Москве назначили на 5 и 6 сентября, масштабные народные гуляния, включая фестиваль на Тверской улице, проводиться не будут. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"В 2020 году Москва отмечает свой 873-й День рождения. Традиционное празднование Дня города пройдет в первые выходные осени 5-6 сентября. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В связи с продолжающейся пандемией новой коронавирусной инфекции масштабные народные гуляния, включая фестиваль на Тверской улице, в 2020 году проводиться не будут", — говорится в сообщении.

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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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