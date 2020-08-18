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В нацпарке «Лосиный остров» выбрали имена двум лосятам 

Москва24 и ещё 1 3 часа назад
В нацпарке «Лосиный остров» выбрали имена двум лосятам
Фото: instagram.com/losiny_ostrov
В национальном парке "Лосиный остров" выбрали имена двум лосятам-сиротам, которых нашли дачники в Ярославской области. На народном голосовании было решено назвать детенышей Каем и Гердой, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе нацпарка.

"Мы выбрали четыре наиболее интересных варианта и устроили голосование в соцсетях и интернет-платформах. По итогам опроса со значительным перевесом победили имена Кай и Герда", — рассказали в пресс-службе.

За выбранные имена проголосовали почти половина респондентов. На втором месте оказались имена Шустрик и Лакомка.
На лосиную биостанцию нацпарка "Лосиный остров" лосят привезли в месячном возрасте. Благодаря правильному содержанию и подбору питания детенышей удалось выходить.
Ранее жители района Сокольники заметили в пруду лося. Животное купалось, не обращая внимания на загорающих на берегу москвичей.
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Новости Москвы , АГН "Москва" , Ярославская Область
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