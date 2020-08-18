Собянин посетил стройку лечебного корпуса в Сколково

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Сергей Собянин осмотрел ход строительства терапевтического корпуса клиники Hadassah в Московском международном медицинском кластере (МММК) «Сколково». Как подчеркнул градоначальник, кластер продолжает развиваться и строиться. Сейчас работает клиника — диагностический центр Hadassah, рядом строится терапевтический корпус. Кроме того, по словам Собянина, в стадии проектирования находится еще четыре различных корпуса.

В пресс-службе столичной мэрии отметили, что в здании планируется открыть отделения хирургии, онкологии, лучевой терапии, а также радионуклидной диагностики. Мощность корпуса составит свыше 50 тысяч процедур в отделении онкологии. Хирургическое отделение рассчитано на 10 тысяч процедур в год. В корпусе будет развернуто 64 койки.

Добавим, сейчас завершено возведение основного каркаса здания терапевтического корпуса. Завершить строительство корпуса планируется в 2021 году.

Ранее сообщалось, что пилотный проект медицинского кластера в «Сколково» поддержат частные инвесторы. Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин , более 40 млн долларов будет привлечено, чтобы оснастить терапевтический корпус, организовать образовательную деятельность и покрыть операционные расходы.

Средства привлечет «Израильский медицинский центр „Хадасса“, уточнил заместитель мэра. Планируется, что 10 процентов доходов медцентра будут направлены на научно-исследовательскую деятельность в сфере онкологии.