Москвичам посоветовали места для ярких фотографий 

Все новости на карте

Необычные и яркие фотографии москвичи могут сделать в природных зонах и парках столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Например, романтические фотографии или свадебные снимки можно сделать в саду «Эрмитаж» в беседках у театра «Новая опера». Также свадебные фотографии удастся сделать в парке «Кузьминки» на скамье «семьи, любви и верности».

Фото «под старину» можно получить в музее-заповеднике «Царицыно» на поляне перед Большим дворцом. Любители русского народного стиля могут отправиться в этнографическую деревню «Бибирево», где есть пешеходный мост через реку Чермянку.

Также интересные фотографии получаются на фоне Круглого пруда, лодочной станции и колеса обозрения в Измайловском парке.

В Сад астрономов (находится недалеко от «Сокольников») нужно ехать за «космическими» снимками — там находятся арт-объекты в виде планет, сообщает «Москва 24».

Как ранее писал NEWS.ru, новосибирский фотограф Сергей Братищев опубликовал фотографии озера с малиновой водой, расположенного в Алтайском крае.