Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Москвичам посоветовали места для ярких фотографий 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Москвичам посоветовали места для ярких фотографий
Фото: РИА Новости
Необычные и яркие фотографии москвичи могут сделать в природных зонах и парках столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Например, романтические фотографии или свадебные снимки можно сделать в саду «Эрмитаж» в беседках у театра «Новая опера». Также свадебные фотографии удастся сделать в парке «Кузьминки» на скамье «семьи, любви и верности».
Фото «под старину» можно получить в музее-заповеднике «Царицыно» на поляне перед Большим дворцом. Любители русского народного стиля могут отправиться в этнографическую деревню «Бибирево», где есть пешеходный мост через реку Чермянку.
Также интересные фотографии получаются на фоне Круглого пруда, лодочной станции и колеса обозрения в Измайловском парке.
В Сад астрономов (находится недалеко от «Сокольников») нужно ехать за «космическими» снимками — там находятся арт-объекты в виде планет, сообщает «Москва 24».
Как ранее писал NEWS.ru, новосибирский фотограф Сергей Братищев опубликовал фотографии озера с малиновой водой, расположенного в Алтайском крае.
Видео дня. Пользователей соцсетей напугало видео с боевым роботом из Бахрейна
News.ru: последние новости
Собянин опроверг введение ограничений в Москве с 15 сентября Собянин опроверг введение ограничений в Москве с 15 сентября Ещё 1155 пациентов с COVID-19 в Москве победили болезнь Ещё 1155 пациентов с COVID-19 в Москве победили болезнь Москвичей начнут прививать от гриппа и ОРВИ с 1 сентября Москвичей начнут прививать от гриппа и ОРВИ с 1 сентября
Комментарии
Новости Москвы , Эрмитаж
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Видео
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствия землетрясения на Филиппинах
00:26
Опубликовано видео последствия землетрясения на Филиппинах
Происшествия В мире
Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео
01:08
Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
00:41
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
Происшествия
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
00:19
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
Общество
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
00:47
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
Происшествия
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
01:43
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
Армия
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
01:15
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение