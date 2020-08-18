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Москвичам рассказали о лучших парках для фотосессий 

Моя Москва.онлайн и ещё 1 3 часа назад
Москвичам рассказали о парках для фотосессий
Фото: Моя Москва.онлайн
На портале Mos.ru рассказали, в каких парках столичного Департамента культуры можно сделать яркие и запоминающиеся фотографии.
В саду «Эрмитаж», вблизи театра «Новая опера», расположены два гарден-коттеджа. Все их элементы выполнены из литого чугуна. Беседки подойдут для романтических снимков, кадров в стиле ретро или свадебных фотосессий.
В музее-заповедник «Царицыно» главной фотолокацией является поляна перед Большим дворцом. Отсюда открывается великолепный вид на усадебный ансамбль и зеленые газоны.
В парке «Кузьминки» также находится свадебная локация. В центральной части парка можно найти скамью «семьи, любви и верности» и дерево желаний с замочками.
В зонах отдыха можно сделать фотографии на фоне природных пейзажей. В этнографической деревне «Бибирево» находится декоративный пешеходный мост через реку Чермянку на необычных опорах.
Гости Измайловского парка могут позировать на фоне Круглого пруда, лодочной станции и колеса обозрения.
На фоне живописного вида можно сфотографироваться на смотровой площадке ландшафтного парка «Митино».
Слева от главного входа в парк «Сокольники» расположена необычная найти локация для фотосессий — Сад астрономов, где находятся арт-объекты в виде планет
Площадка боевой техники Музейно-мемориального комплекса истории Военно-морского флота России очень часто оказывается на снимках посетителей парка «Северное Тушино».
Эффектным фоном для летних снимков могут стать парковые фонтаны, например, расположенный в партерной части Парка Горького.
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Новости Москвы , Эрмитаж , Mos.ru
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