Москвичам рассказали о парках для фотосессий

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На портале Mos.ru рассказали, в каких парках столичного Департамента культуры можно сделать яркие и запоминающиеся фотографии.

В саду «Эрмитаж» , вблизи театра «Новая опера», расположены два гарден-коттеджа. Все их элементы выполнены из литого чугуна. Беседки подойдут для романтических снимков, кадров в стиле ретро или свадебных фотосессий.

В музее-заповедник «Царицыно» главной фотолокацией является поляна перед Большим дворцом. Отсюда открывается великолепный вид на усадебный ансамбль и зеленые газоны.

В парке «Кузьминки» также находится свадебная локация. В центральной части парка можно найти скамью «семьи, любви и верности» и дерево желаний с замочками.

В зонах отдыха можно сделать фотографии на фоне природных пейзажей. В этнографической деревне «Бибирево» находится декоративный пешеходный мост через реку Чермянку на необычных опорах.

Гости Измайловского парка могут позировать на фоне Круглого пруда, лодочной станции и колеса обозрения.

На фоне живописного вида можно сфотографироваться на смотровой площадке ландшафтного парка «Митино».

Слева от главного входа в парк «Сокольники» расположена необычная найти локация для фотосессий — Сад астрономов, где находятся арт-объекты в виде планет

Площадка боевой техники Музейно-мемориального комплекса истории Военно-морского флота России очень часто оказывается на снимках посетителей парка «Северное Тушино».

Эффектным фоном для летних снимков могут стать парковые фонтаны, например, расположенный в партерной части Парка Горького.