Участок Сокольнической линии метро открылся

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Четыре станции Сокольнической линии Московского метрополитена вновь заработали для пассажиров после временного закрытия.

Станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» были закрыты из-за работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути.

В связи с этим в выходные дни и некоторые понедельники данные станции будут закрыты, а в другие дни — до 23:00.

18 августа данные станции открыты для пассажиров, сообщается в Twitter Московского метрополитена.

Ранее синоптики пообещали москвичам теплую погоду на этой неделе.