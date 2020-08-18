Участок Сокольнической линии метро открылся

Четыре станции Сокольнической линии Московского метрополитена вновь заработали для пассажиров после временного закрытия.
Станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» были закрыты из-за работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути.
В связи с этим в выходные дни и некоторые понедельники данные станции будут закрыты, а в другие дни — до 23:00.
18 августа данные станции открыты для пассажиров, сообщается в Twitter Московского метрополитена.
Ранее синоптики пообещали москвичам теплую погоду на этой неделе.