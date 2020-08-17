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В Москве зарегистрировать брак можно в 11 парках 

Мир24 56 минут назад
В Москве зарегистрировать брак можно в 11 парках
Фото: Мир24
В 11 московских парках можно зарегистрировать брак и устроить праздник в залах парковых усадеб, ротондах или шатрах, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Так, в музее-заповеднике «Царицыно» свадебные церемонии проводят в залах Большого дворца. Также можно зарегистрировать отношения в Оперном доме и у Виноградных ворот.
В музее-усадьбе «Кусково» торжественную регистрацию брака проводят в Белом зале Итальянского домика, в Итальянском садике или в портретной галерее Большой каменной оранжереи.
В целом пожениться в Москве в необычной обстановке можно на 31-й городской площадке.
Ранее сообщалось, что Грибоедовский ЗАГС Москвы перешел на круглосуточный режим работы с субботы на воскресенье.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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