В Москве зарегистрировать брак можно в 11 парках 

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В 11 московских парках можно зарегистрировать брак и устроить праздник в залах парковых усадеб, ротондах или шатрах, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Так, в музее-заповеднике «Царицыно» свадебные церемонии проводят в залах Большого дворца. Также можно зарегистрировать отношения в Оперном доме и у Виноградных ворот.

В музее-усадьбе «Кусково» торжественную регистрацию брака проводят в Белом зале Итальянского домика, в Итальянском садике или в портретной галерее Большой каменной оранжереи.

В целом пожениться в Москве в необычной обстановке можно на 31-й городской площадке.

Ранее сообщалось, что Грибоедовский ЗАГС Москвы перешел на круглосуточный режим работы с субботы на воскресенье.