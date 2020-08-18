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В Москве домашним животным сделают бесплатную прививку от бешенства 

Rambler News Service и ещё 9 3 часа назад
Заработали временные прививочные пункты для животных
Фото: РИА Новости
Временные прививочные пункты для животных заработали в Москве из-за новых случаев бешенства среди домашних питомцев, пишет «Вечерняя Москва».
Прививку животным сделают бесплатно, перед посещением владельцы питомцев должны ознакомиться с графиком работы пунктов на сайте городского комитета ветеринарии. Дополнительные пункты вакцинации животных открыты в Троицком и Новомосковском, а также Южном административных округах.

«Распознать заболевание у питомца можно по необычному поведению: беспричинное беспокойство, буйство, агрессия. Дикие животные, зараженные бешенством, не проявляют страха перед человеком. Кроме того, инфекция вызывает судороги, слюнотечение, нарушение координации движений, паралич», — отмечают в комитете.

Как уточняет издание, вирус бешенства провоцирует у животных болезнь, которая может предоставлять опасность для человека. Вакцинация является единственным надежным способом защитить питомца.
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