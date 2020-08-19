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Фестиваль «Спасская башня» начнется в Москве 28 августа 

ТАСС и ещё 8 2 часа назад
На Красной площади пройдет фестиваль «Спасская башня»
Фото: РИА Новости
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" с 28 августа по 6 сентября пройдет на Красной площади в Москве. Его главной темой станет "75 лет — окончание войны", сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.

"С 28 августа по 6 сентября на Красной площади пройдет XIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". В этом году его главная тема — "75 лет — окончание войны". Зрители услышат музыку военных и послевоенных лет, а также композиции, посвященные Дню Победы. Зарубежные оркестры не смогут выступить на главной площади страны из-за пандемии коронавируса", — говорится в сообщении.

Участниками фестиваля станут российские коллективы, представляющие почти все силовые ведомства страны. Праздник откроет Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

"Выступят оркестры Росгвардии из Ростова-на-Дону, Краснодара, Екатеринбурга и Москвы. Впервые на Красной площади с отдельным номером выступит показательный оркестр Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации", — отмечается в сообщении.

В связи с пандемии коронавируса рассадка зрителей на трибунах будет осуществляться с учетом норм, рекомендуемых Роспотребнадзором. На каждом представлении смогут присутствовать до трех тысяч зрителей — трибуны будут заполнены менее чем на 50%.

О фестивале

За 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран, вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира наряду с шотландским Military Tattoo и швейцарским Basel Military Tattoo.
В 2019 году общее количество участников "Спасской башни" составило 1 922 человека, включая музыкантов, солистов, танцоров, дирижеров, флагоносцев и всадников. Вечерние представления на Красной площади посетили 1 835 человек.
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Новости Москвы , Росгвардия , ФСБ , Роспотребнадзор
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