Москвичи смогут бесплатно вакцинировать животных

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Специалисты рассказали, где владельцы домашних собак и кошек смогут бесплатно вакцинировать своих питомцев.

Сделать прививку хозяева питомцев смогут в ветеринарных учреждениях в поселениях Кленовском, Краснопахорском, Марушкинском, Московском и Щербинке. Кроме того, вакцинацию проводят на Станции по борьбе с болезнями животных в деревне Яковлевское.

Как рассказал ветеринарный врач Евгений Цыпленков, среди болезней как для человека, так и их питомцев самым опасным является бешенство.

Записаться на прием желающие смогу на сайте мэра Москвы.