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Москвичи смогут бесплатно вакцинировать домашних животных 

Администрация городского округа Щербинка 35 минут назад
Москвичи смогут бесплатно вакцинировать животных
Фото: depositphotos.com
Специалисты рассказали, где владельцы домашних собак и кошек смогут бесплатно вакцинировать своих питомцев.
Сделать прививку хозяева питомцев смогут в ветеринарных учреждениях в поселениях Кленовском, Краснопахорском, Марушкинском, Московском и Щербинке. Кроме того, вакцинацию проводят на Станции по борьбе с болезнями животных в деревне Яковлевское.
Как рассказал ветеринарный врач Евгений Цыпленков, среди болезней как для человека, так и их питомцев самым опасным является бешенство.
Записаться на прием желающие смогу на сайте мэра Москвы.
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