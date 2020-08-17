Москвичи смогут бесплатно вакцинировать животных

Специалисты рассказали, где владельцы домашних собак и кошек смогут бесплатно вакцинировать своих питомцев.
Сделать прививку хозяева питомцев смогут в ветеринарных учреждениях в поселениях Кленовском, Краснопахорском, Марушкинском, Московском и Щербинке. Кроме того, вакцинацию проводят на Станции по борьбе с болезнями животных в деревне Яковлевское.
Как рассказал ветеринарный врач Евгений Цыпленков, среди болезней как для человека, так и их питомцев самым опасным является бешенство.
Записаться на прием желающие смогу на сайте мэра Москвы.