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В подъездах Москвы установят 120 подъемников для инвалидов

Моя Москва.онлайниещё 5
1 час назад
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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в этом году в столичных подъездах установят 120 подъемников для инвалидов. Об этом сообщает агентство «Москва».
В подъездах Москвы установят подъемники для инвалидов
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн
Петр Бирюков отметил, что в настоящий момент 72 из 120 подъемных платформ уже оборудованы.
Он пояснил, что приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, так как они более удобны в использовании.
Заммэра добавил, что благодаря специальным механизмам граждане получают возможность самостоятельно выходить из дома.
Уточняется, что для установки в подъезде подъемной платформы необходимо подать заявление в органы соцзащиты по месту жительства.
Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в Москве и рекомендацию врача об использовании кресла-коляски.
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Новости Москвы,Петр Бирюков,
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