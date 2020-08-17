В подъездах Москвы установят подъемники для инвалидов

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
заявил, что в этом году в столичных подъездах установят 120 подъемников для инвалидов. Об этом сообщает агентство «Москва».
Петр Бирюков отметил, что в настоящий момент 72 из 120 подъемных платформ уже оборудованы.
Он пояснил, что приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, так как они более удобны в использовании.
Заммэра добавил, что благодаря специальным механизмам граждане получают возможность самостоятельно выходить из дома.
Уточняется, что для установки в подъезде подъемной платформы необходимо подать заявление в органы соцзащиты по месту жительства.
Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в Москве и рекомендацию врача об использовании кресла-коляски.