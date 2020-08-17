Памятник плавленому сырку "Дружба" вернется на место

Как отметили в пресс-службе, на время строительных работ памятник был перенесен на внутреннюю территорию Московского завода плавленых сыров "КАРАТ", где в 60-е года XX века была разработана рецептура сыра "Дружба".

"Я рад сообщить, что все технические и реконструкционные работы на площади около Московского завода плавленых сыров "Карат" завершены. Совсем скоро памятник, ставший уже "народным", вернется на свое историческое место. Все пять лет его вынужденного заточения мы регулярно получали обращения от москвичей с вопросом о судьбе "Дружбы" - приводит пресс-служба слова генерального директора завода Евгения Гребнева.