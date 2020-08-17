Памятник плавленому сырку "Дружба" вернется на место

"Новая станция метро "Бутырская", театр Спесивцева на улице Руставели, оживленная сеть кофеен и торговых точек вдоль Огородного проезда, а теперь и сквер со знаменитым памятником сырку "Дружба", - в результате в районе сформировано новое разноплановое комфортное общественное пространство. Бутырский район стремительно развивается. Тем важнее беречь и воссоздавать участки городской среды, которые сохраняют историческое лицо района и формируют его уникальный облик", - сообщил префект СВАО Алексей Беляев
, чьи слова приводит пресс-служба.