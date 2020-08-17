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Памятник плавленому сырку "Дружба" вновь появится в Москве

РИА Недвижимость
1 час назад
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Памятник плавленому сырку "Дружба" вновь появится в Москве, он вернется на свое историческое место на улице Руставели, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры северо-восточного административного округа столицы.
Памятник плавленому сырку "Дружба" вернется на место
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Восемнадцатого августа на пересечении улицы Руставели и Огородного проезда состоится торжественное открытие памятника легендарному сырку "Дружба" и обновленного сквера перед проходной завода "Карат", - рассказали в пресс-службе.
Впервые памятник был установлен в Москве в 2005 году. Он изображает персонажей басни Ивана Крылова - ворону и лисицу, которые обнявшись сидят на пеньке и держат плавленый сыр "Дружба". Но в 2010 году в Бутырском районе начали строить метро и территорию сквера, где стоял памятник, заняли под стройплощадку станции метро "Бутырская".
"Теперь памятник возвращается на свое историческое место. Полностью восстановлен и обновлен сквер вокруг памятника. Клены и каштаны, декоративные яблони, новые газоны, дорожки с лавочками, детский уголок, - теперь это не проходная зона, а место, где можно остановиться, присесть и с удовольствием провести время", - сообщили в пресс-службе префектуры.
"Новая станция метро "Бутырская", театр Спесивцева на улице Руставели, оживленная сеть кофеен и торговых точек вдоль Огородного проезда, а теперь и сквер со знаменитым памятником сырку "Дружба", - в результате в районе сформировано новое разноплановое комфортное общественное пространство. Бутырский район стремительно развивается. Тем важнее беречь и воссоздавать участки городской среды, которые сохраняют историческое лицо района и формируют его уникальный облик", - сообщил префект СВАО Алексей Беляев, чьи слова приводит пресс-служба.
Как отметили в пресс-службе, на время строительных работ памятник был перенесен на внутреннюю территорию Московского завода плавленых сыров "КАРАТ", где в 60-е года XX века была разработана рецептура сыра "Дружба".
"Тогда этот сыр был символом дружбы народов, республик, в дальнейшем - самым известным продуктом в СССР, а потом и в Российской Федерации. В 2015 году в связи со строительством новой станции метро "Бутырская" памятник сыру "Дружба" был перенесён на внутреннюю территорию завода, на которой хранился пять лет", - сообщили в пресс-службе.
"Я рад сообщить, что все технические и реконструкционные работы на площади около Московского завода плавленых сыров "Карат" завершены. Совсем скоро памятник, ставший уже "народным", вернется на свое историческое место. Все пять лет его вынужденного заточения мы регулярно получали обращения от москвичей с вопросом о судьбе "Дружбы" - приводит пресс-служба слова генерального директора завода Евгения Гребнева.
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Новости Москвы,Иван Крылов,Алексей Беляев,РИА Новости,
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