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Новую дорожную разметку нанесли на Тверской улице в Москве 

РИАМО и ещё 3 2 часа назад
На Тверской улице нанесли новую дорожную разметку
Фото: РИА Новости
Специалисты в понедельник закончили наносить горизонтальную дорожную разметку на участке Тверской улицы, сообщается в Instagram-аккаунте комплекса городского хозяйства Москвы.
Речь идет об участке от Моховой улицы до Настасьинского переулка.

«На новом дорожном покрытии появились линии рядности, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки, разметка двух пешеходных переходов и семи остановок общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Ранее на этом участке заменили асфальт. Общая площадь работ составила порядка 50 тысяч квадратных метров, а для их выполнения потребовалось 8,5 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.
Замена асфальта проводилась по новой технологии бесшовной укладки, которая сокращает время проводимых работ.
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