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Электробус Т-83 будет работать на три часа дольше в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 3 37 минут назад
Работу электробуса Т-83 продлили
Фото: РИА Новости
Работу маршрута электробуса Т-83 продлили на три часа в столице. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в аккаунте в Twitter.
Этот маршрут, по словам главы города, считается самым популярным. С начала года электробус по этому рейсу перевез 1,7 миллиона пассажиров.

— Он идет от Уссурийской улицы до станции «Преображенская площадь», связывая восточные районы с Мосметро и МЦК. C недавних пор из-за популярности маршрут стал работать на 3 часа дольше, — добавил Сергей Собянин.

Он назвал электробус одним из «самых эффективных в мире по технической надежности, стоимости и комфортности». Сейчас по городу курсируют порядка 450 машин. В течение нескольких месяцев в город должны поступить еще 10 таких электробусов. А на следующий год Москва получит электробус с гармошкой.
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