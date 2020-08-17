Работу электробуса Т-83 продлили

Работу маршрута электробуса Т-83 продлили на три часа в столице. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в аккаунте в Twitter.

Этот маршрут, по словам главы города, считается самым популярным. С начала года электробус по этому рейсу перевез 1,7 миллиона пассажиров.

— Он идет от Уссурийской улицы до станции «Преображенская площадь», связывая восточные районы с Мосметро и МЦК. C недавних пор из-за популярности маршрут стал работать на 3 часа дольше, — добавил Сергей Собянин.

Он назвал электробус одним из «самых эффективных в мире по технической надежности, стоимости и комфортности». Сейчас по городу курсируют порядка 450 машин. В течение нескольких месяцев в город должны поступить еще 10 таких электробусов. А на следующий год Москва получит электробус с гармошкой.