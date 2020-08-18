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Пробки на дорогах Москвы оцениваются в семь баллов 

Агентство «Москва» и ещё 3 4 часа назад
Оценены пробки на дорогах Москвы
Фото: ТАСС
Загруженность столичных дорог оценивается в семь баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».
По информации сервиса, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Дмитровский, Ховрино, Левобережный), на северо-западе (в районах Северное и Южное Тушино), на западе (в районе Тропарево-Никулино), на юго-западе (в районах Теплый Стан, Ясенево), на юге (в районе Чертаново Южное), на юго-востоке (в районах Капотня, Люблино, Выхино-Жулебино), на востоке (в районах Ивановское, Северное Измайлово, Гольяново).
На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на севере (в районе Дмитровский), на северо-западе (в районах Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районах Крылатское, Кунцево, Можайский), на юге (Чертаново Южное, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Южное), на юго-востоке (в районах Капотня, Люблино, Выхино-Жулебино), на северо-востоке (в районах Бибирево и Лианозово).
Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Новосходненском, Пятницком, Волоколамском, Звенигородском, Новорижском, Рублево-Успенском, Рублевском, Можайском, Калужском, Бесединском, Новорязанском, Рязанском, Носовихинском, Щелковском, Алтуфьевском шоссе, на Ленинградском, Мичуринском, Кутузовском, Ленинском, Волгоградском, Рязанском, Октябрьском проспектах, на проспектах Маршала Жукова, Андропова, Вернадского, а также проспекте Мира.
Движение на Третьем транспортном и Садовом кольцах затруднено на большей части участков.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Москворецкой, Кремлевской, Серебрянической, Котельнической, Садовнической, Софийской, Пречистенской набережных, на ул. Балчуг, Солянка, Большая Лубянка, Неглинная, Тверская, Большая Никитская, Новый Арбат, Волхонка, Моховая, Знаменка, а также в Театральном и Лубянском проездах.
Согласно данным сервиса, в 20:00 загруженность столичных дорог составит шесть баллов, а в 21:00 — четыре балла.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области для повышения безопасности дорожного движения в темное время суток установили более 70 тыс. световозвращающих элементов на дорогах регионального значения.
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