Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

В Москве в «Технограде» на ВДНХ пройдут бесплатные мастер-классы 

RT на русском и ещё 4 3 часа назад
В «Технограде» на ВДНХ пройдут бесплатные мастер-классы
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В Москве в «Технограде» на ВДНХ с 17 августа по 3 сентября пройдут бесплатные мастер-классы и тренинги центра развития карьеры.
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, всех желающих научат основам программирования на языке JavaScript, видеомонтажу, работе с программами для разработки видеоигр.
В центре развития карьеры до конца августа пройдет серия бесплатных очных тренингов по направлениям «Личностный рост» и «Карьерное развитие».
На занятия нужна предварительная запись на сайте «Технограда».
Видео дня. Светлана Бондарчук устроила девичник перед свадьбой
RT на русском: последние новости
Собянин отметил рост случаев ОРВИ и гриппа в Москве Собянин отметил рост случаев ОРВИ и гриппа в Москве Собянин заявил об отсутствии планов по введению ограничений в Москве Собянин заявил об отсутствии планов по введению ограничений в Москве Ещё 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве Ещё 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Видео
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
00:19
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
00:31
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
04:21
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
Происшествия Новости Москвы
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
00:11
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
В мире Политика
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
00:17
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
Происшествия Армия
Развалившийся пополам танкер попал на видео
00:29
Развалившийся пополам танкер попал на видео
В мире Происшествия
Полиция задержала облившего кислотой замдиректора завода
01:30
Полиция задержала облившего кислотой замдиректора завода
Происшествия
Появилось видео переброски техники под прикрытием
01:03
Появилось видео переброски техники под прикрытием
Армия
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
00:28
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
Армия
Кравец раскрыла слухи о смерти Легкоступовой
00:39
Кравец раскрыла слухи о смерти Легкоступовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение