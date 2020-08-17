На ВДНХ запустили новую архивную платформу 

ВДНХ дало старт новой цифровой платформе, на которой собраны архивные документы, связанные с выставкой. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На данный момент запущен портал наградных материалов — онлайн-ресурс с огромной базой оцифрованных архивных документов. Платформа содержит в себе документы с момента основания ВДНХ в 1939 году. Данные сведения выложены в открытом доступе.

Документы содержат в себе информацию о трудовых коллективах и отдельных деятелях, когда-либо награждавшихся на ВДНХ. К настоящему моменту на портале размещено около 11,5 тысяч наградных постановлений за период с 1939 по 1991 год. В течении ближайшего года на платформе разместят ещё 14 тысяч документов.