Открылась фотовыставка в честь Олега Табакова

На выставке, организованной Театром Олега Табакова и Департаментом культуры Москвы, будут представлены архивные фотографии из фильмов и спектаклей, показывающие богатое и разнообразное наследство, оставленное им в русской культуре, а также цитаты из интервью разных лет, рассказывающие об этих актерских работах.
Работы, показанные на выставке, были предоставлены киноконцерном «Мосфильм», киностудией «Союзмульфильм», музеем МХАТ и музеем театра «Современник». Также на выставке покажут работы фотографов Алексея Булгакова
, Михаила Гутермана, Евгения Потанина, Екатерины Цветковой
.