Открылась фотовыставка в честь Олега Табакова

На выставке, организованной Театром Олега Табакова и Департаментом культуры Москвы, будут представлены архивные фотографии из фильмов и спектаклей, показывающие богатое и разнообразное наследство, оставленное им в русской культуре, а также цитаты из интервью разных лет, рассказывающие об этих актерских работах.