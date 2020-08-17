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Фотовыставка, посвященная 85-летию Олега Табакова, открылась в Москве

ТК «Звезда»иещё 5
12 минут назад
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На выставке представлены архивные фотографии из фильмов и спектаклей с участием мастера.
Открылась фотовыставка в честь Олега Табакова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В день рождения Олега Табакова, 17 августа, в Москве на Чистопрудном бульваре состоялось открытие фотовыставки, посвященной его удивительному актерскому и человеческому таланту.
На выставке, организованной Театром Олега Табакова и Департаментом культуры Москвы, будут представлены архивные фотографии из фильмов и спектаклей, показывающие богатое и разнообразное наследство, оставленное им в русской культуре, а также цитаты из интервью разных лет, рассказывающие об этих актерских работах.
Работы, показанные на выставке, были предоставлены киноконцерном «Мосфильм», киностудией «Союзмульфильм», музеем МХАТ и музеем театра «Современник». Также на выставке покажут работы фотографов Алексея Булгакова, Михаила Гутермана, Евгения Потанина, Екатерины Цветковой.
В открытии выставки приняли участие руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, актриса Марина Зудина и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.
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Новости Москвы,Екатерина Цветкова,Алексей Булгаков,Александр Кибовский,Владимир Машков,Олег Табаков,Марина Зудина,
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