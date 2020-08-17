Звезду со шпиля Северного речного вокзала отреставрировали

«Реставраторы бережно и усердно перебрали все камни вручную, восстановив несколько утерянных самоцветов — чтобы звезда сияла так, как и много лет назад. Сейчас звезда, украшавшая шпиль Северного речного вокзала с 1937 года, снова готова увенчать порт пяти морей», — заявили в ведомстве.