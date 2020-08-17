Звезду со шпиля Северного речного вокзала отреставрировали

В Москве отреставрирована звезда со шпиля Северного речного вокзала, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Реставраторы бережно и усердно перебрали все камни вручную, восстановив несколько утерянных самоцветов — чтобы звезда сияла так, как и много лет назад. Сейчас звезда, украшавшая шпиль Северного речного вокзала с 1937 года, снова готова увенчать порт пяти морей», — заявили в ведомстве.
Здание Северного речного вокзала — объект культурного наследия регионального значения.
Ранее kp.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге завершена реставрация юго-восточной скульптуры «Укротитель коня» на Аничковом мосту, пострадавшей в результате акта вандализма в начале лета.