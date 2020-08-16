В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом 

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В Москве за минувшие сутки умерли 10 пациентов с подтвержденной пневмонией и с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

Днем ранее в Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом.

Число выявленных случаев коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на 4 тыс. 969, общее число случаев COVID-19 в стране составило 922 тыс. 853.

Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.