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В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом
Фото: ТАСС
В Москве за минувшие сутки умерли 10 пациентов с подтвержденной пневмонией и с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.
Об этом говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
Днем ранее в Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом.
Число выявленных случаев коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на 4 тыс. 969, общее число случаев COVID-19 в стране составило 922 тыс. 853.
Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Владимир Путин
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