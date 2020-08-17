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В Москве выявили 690 новых случаев COVID-19 

РИА Новости и ещё 28 1 час назад
В Москве выявили 690 новых случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 690, Санкт-Петербурге — 159, Подмосковье —153, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1. Москва 690, 2. Санкт-Петербург 159, 3. Московская область 153", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Севастополе — восемь, Чечне — четыре, Еврейской автономной области — три.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Новости Москвы , Московская область , Санкт-Петербург
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