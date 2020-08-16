Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

«Формат отработан»: российские школы могут вернуться на удаленку 

Газета.Ru и ещё 8 4 часа назад
Школы могут вернуться на удаленку
Фото: AP
При возникновении новых локальных вспышек коронавирусной инфекции школы могут вновь перейти в онлайн-режим, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он заверил, что образовательные учреждения уже отработали дистанционный формат обучения. Между тем в России стартовало производство первой в мире вакцины от COVID-19 — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, разработчик препарата, заявил о выпуске первой партии.
— В России зафиксировано 922 853 случаев коронавируса нового типа. Вылечились от него 732 968 человек, скончались — 15 685. За последние сутки в нашей стране тесты на COVID-19 показали положительный результат еще у 4 969 человек. Больше всего новых случаев в Москве (688 человек), Санкт-Петербурге (163), Московской области (154), Свердловской области (150). Пятое место поделили между собой Ставропольский край и Ростовская область — там коронавирус нового типа обнаружили еще у 129 человек.
— В мире зарегистрирован рекордный прирост смертей от COVID-19 с апреля — за прошедшие сутки, по информации ВОЗ, в мире выявили 294 237 новых случаев заражения и 9985 летальных исходов. Это второй наивысший показатель смертности за весь период пандемии.
— Российские путешественники начали покупать билеты на период новогодних праздников, сообщает Туту.ру. Сейчас 25% опрошенных планируют полететь за рубеж, 75% — настроены на отдых в России. Наибольшей популярностью пользуются билеты из Москвы в Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь. Также пользователей интересуют Красноярск и Владивосток.
— В России стартовало производство первой в мире вакцины от коронавируса, сообщили в Минздраве. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, являющийся разработчиком препарата, заявил о выпуске первой партии.
— В сети появился промо-ролик российской вакцины от коронавируса нового типа — он опубликован в Telegram-канале «Пул №3». На кадрах видно, как коронавирус поглощает планету, однако появляется российский «Sputnik V» и разрушает вирус.
— Российская фармкомпания «Петровакс» получила разрешение Минздрава на проведение в России третьей фазы клинических испытаний китайской вакцины от коронавирусной инфекции Ad5-nCov, предыдущие две прошли в Китае. В случае одобрения министерством и регистрации вакцину будут производить в Подмосковье и поставлять на рынки России и стран СНГ.
— Дистанционные форматы учебы отработаны на случаи локальных заражений коронавирусом в школах Москвы, которые начнут свою работу в обычном режиме с 1 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Если локально будут заражения, у нас всегда отработаны онлайн-форматы учебы, но надеюсь, что в целом процесс будет более стабильным», — сказал градоначальник.
— Глава Минздрава Бразилии допустил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. «Да, мы присматриваемся к российской вакцине. И если наши ожидания оправдаются, то мы должны будем принять участие, будь то через Технологический институт Параны или через другие производственные предприятия», — заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуарду Пазуэллу.
— В Италии рост числа случаев инфицирования COVID-19 стал самым высоким с 23 мая. За сутки там зарегистрировали 629 заболевших, следует из статистики, размещенной министерством здравоохранения страны.
— В испанской Галисии власти запретили местным жителям и туристам курить в общественных местах, в том числе и на улице. По данным местных СМИ, ограничения были введены, так как табачный дым создает «риск заражения» коронавирусом, а также вынуждает людей снимать маски во время курения.
«Мы понимаем, что это непопулярная мера для курильщиков, — заявил врач местной больницы Альберто Фернандес Вильяр. — Но мы не знаем, как болезнь будет вести себя осенью и зимой, и любая разумная норма, которая защищает людей, должна быть одобрена».
Газета.Ru: последние новости
Собянин отменил традиционные школьные линейки 1 сентября Собянин отменил традиционные школьные линейки 1 сентября Муж Легкоступовой упал в обморок после известия о ее смерти Муж Легкоступовой упал в обморок после известия о ее смерти Как появился белорусский бело-красно-белый флаг Как появился белорусский бело-красно-белый флаг
Комментарии 4
Новости Москвы , Альберто Фернандес , Сергей Собянин , Минздрав РФ , Московская область , Ростовская Область , Санкт-Петербург , Свердловская Область , Ставропольский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Новости партнеров
Видео
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
02:21
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
00:40
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
00:29
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
00:48
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
01:32
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
00:29
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
00:52
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
Сторонники оппозиции направились в центр Минска
00:45
Сторонники оппозиции направились в центр Минска
В мире
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
00:30
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
Путин снова поговорил с Лукашенко
01:30
Путин снова поговорил с Лукашенко
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение