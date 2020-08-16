Школы могут вернуться на удаленку

При возникновении новых локальных вспышек коронавирусной инфекции школы могут вновь перейти в онлайн-режим, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин . Он заверил, что образовательные учреждения уже отработали дистанционный формат обучения. Между тем в России стартовало производство первой в мире вакцины от COVID-19 — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, разработчик препарата, заявил о выпуске первой партии.

— В мире зарегистрирован рекордный прирост смертей от COVID-19 с апреля — за прошедшие сутки, по информации ВОЗ, в мире выявили 294 237 новых случаев заражения и 9985 летальных исходов. Это второй наивысший показатель смертности за весь период пандемии.

— Российские путешественники начали покупать билеты на период новогодних праздников, сообщает Туту.ру. Сейчас 25% опрошенных планируют полететь за рубеж, 75% — настроены на отдых в России. Наибольшей популярностью пользуются билеты из Москвы в Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь. Также пользователей интересуют Красноярск и Владивосток.

— В России стартовало производство первой в мире вакцины от коронавируса, сообщили в Минздраве. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, являющийся разработчиком препарата, заявил о выпуске первой партии.

— В сети появился промо-ролик российской вакцины от коронавируса нового типа — он опубликован в Telegram-канале «Пул №3». На кадрах видно, как коронавирус поглощает планету, однако появляется российский «Sputnik V» и разрушает вирус.

— Российская фармкомпания «Петровакс» получила разрешение Минздрава на проведение в России третьей фазы клинических испытаний китайской вакцины от коронавирусной инфекции Ad5-nCov, предыдущие две прошли в Китае. В случае одобрения министерством и регистрации вакцину будут производить в Подмосковье и поставлять на рынки России и стран СНГ.

— Дистанционные форматы учебы отработаны на случаи локальных заражений коронавирусом в школах Москвы, которые начнут свою работу в обычном режиме с 1 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Если локально будут заражения, у нас всегда отработаны онлайн-форматы учебы, но надеюсь, что в целом процесс будет более стабильным», — сказал градоначальник.

— Глава Минздрава Бразилии допустил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. «Да, мы присматриваемся к российской вакцине. И если наши ожидания оправдаются, то мы должны будем принять участие, будь то через Технологический институт Параны или через другие производственные предприятия», — заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуарду Пазуэллу.

— В Италии рост числа случаев инфицирования COVID-19 стал самым высоким с 23 мая. За сутки там зарегистрировали 629 заболевших, следует из статистики, размещенной министерством здравоохранения страны.

— В испанской Галисии власти запретили местным жителям и туристам курить в общественных местах, в том числе и на улице. По данным местных СМИ, ограничения были введены, так как табачный дым создает «риск заражения» коронавирусом, а также вынуждает людей снимать маски во время курения.