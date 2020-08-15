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Обновление подвижного состава завершили на МЦД-2 

Агентство «Москва» и ещё 5 1 час назад
Обновление подвижного состава завершили на МЦД-2
Фото: Mos.ru
Обновление подвижного состава завершили на второй линии Московских центральных диаметров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

«Завершили обновление подвижного состава на МЦД-2. Теперь там ходят вагоны с плавным ходом, системой обеззараживания воздуха и комфортной температурой в салоне в любую погоду. Средний возраст парка сейчас — не больше трех лет. С начала года перевозчик двух первых диаметров — «Центральная ППК» — получил 50 вагонов «Иволга». Скоро поступят еще 130. Так что до конца 2020-го планируем обновить парк поездов и на МЦД-1», — написал мэр.

Он отметил, что на втором диаметре уже восемь станций, пассажирская инфраструктура которых полностью соответствует новым стандартам МЦД.
Построены современные пассажирские терминалы, подземные или надземные переходы через ж/д пути с лифтами и эскалаторами, платформы с навесами.
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