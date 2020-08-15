Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Свыше 200 социальных объектов построят в Москве до конца 2022 года 

Вечерняя Москва 4 часа назад
200 соцобъектов построят до конца 2022 года
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
До конца 2022 года в Москве построят 266 социальных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он пояснил, что чем больше нового жилья строится в Москве, тем больше требуется объектов социальной инфраструктуры, например школ, детских садов, физкультурных комплексов, пишет АГН «Москва».
По словам Бочкарева в августе завершилось строительство школы на 1,1 тысяч учащихся в ЖК «Бунинские Луга» вблизи поселения Сосенское. Это образовательный комплекс, включающий также детский сад на 150 мест.
Из объектов здравоохранения завершено строительство поликлиники в Щербинке.

— Здесь будет функционировать отделение лучевой диагностики с магнитно-резонансным томографом, цифровым флюорографом, рентгенологической установкой на три рабочих места и маммографом. Поликлиника в Щербинке обеспечит качественное оказание медицинской помощи в соответствии с высокими столичными стандартами. В настоящее время поликлиника готовится к вводу в эксплуатацию. В течении полугода должны получить разрешение, — отметил Бочкарев.

Видео дня. Белоруссия вернула задержанных россиян «из ЧВК» в Москву
Вечерняя Москва: последние новости
Между «Каховской» и «Севастопольской» построят дополнительную пересадку Между «Каховской» и «Севастопольской» построят дополнительную пересадку Сергей Собянин заявил об уверенности в качестве российской вакцины от COVID-19 Сергей Собянин заявил об уверенности в качестве российской вакцины от COVID-19 Московские археологи за девять лет нашли 45 тысяч артефактов Московские археологи за девять лет нашли 45 тысяч артефактов
Комментарии
Новости Москвы , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Видео
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
00:29
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
00:52
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
00:30
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы и попал на видео
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы и попал на видео
Дикий кабан выплыл из моря и попал на видео
00:41
Дикий кабан выплыл из моря и попал на видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Улицу в Москве залило кипятком
00:17
Улицу в Москве залило кипятком
Происшествия Новости Москвы
Славший «на хрен» союз с РФ Лукашенко попросил Путина о защите
00:56
Славший «на хрен» союз с РФ Лукашенко попросил Путина о защите
В мире
Конфликт на горе Куштау: начались задержания
00:41
Конфликт на горе Куштау: начались задержания
Происшествия
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение