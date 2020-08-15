200 соцобъектов построят до конца 2022 года

До конца 2022 года в Москве построят 266 социальных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он пояснил, что чем больше нового жилья строится в Москве, тем больше требуется объектов социальной инфраструктуры, например школ, детских садов, физкультурных комплексов, пишет АГН «Москва».

По словам Бочкарева в августе завершилось строительство школы на 1,1 тысяч учащихся в ЖК «Бунинские Луга» вблизи поселения Сосенское. Это образовательный комплекс, включающий также детский сад на 150 мест.

Из объектов здравоохранения завершено строительство поликлиники в Щербинке.