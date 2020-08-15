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В Москве ещё 1275 человек вылечились от коронавируса 

News.ru 3 часа назад
Ещё 1275 человек вылечились от коронавируса
Фото: ТАСС
Столичные врачи вылечили от коронавируса ещё 1275 пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Она уточнила, всего за период пандемии COVID-19 в столице выздоровели 196 098 человек.
Согласно данным за 14 августа, коронавирусом в мире заразились более 20,9 млн, свыше 759 тысячи умерли. Количество выздоровевших превышает 12,9 млн человек.
Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США, на втором Бразилия, на третьем Индия.
Как писал NEWS.ru, директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург надеется, что обеспечить россиян необходимым количеством вакцины можно будет примерно за год. Гинцбург также сообщил, что первые поставки начнутся в 10-15 регионов, но не уточнил, в какие именно.
В свою очередь министр здравоохранения, вице-председатель Механизма ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарствам Сергей Глаголев сообщал, что регионы с неблагополучной эпидситуацией первыми получат вакцину от коронавируса. Население там будут прививать в приоритетном порядке.
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Комментарии
Новости Москвы , Анастасия Ракова , Александр Гинцбург , Сергей Глаголев , Курчатовский институт , ВОЗ
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