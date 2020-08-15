Сиреневый сад открылся в парке «Сокольники» после ремонта 

Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В парке «Сокольники» с 15 августа открылся после ремонта Сиреневый сад. История этого уголка насчитывает более 60 лет. Сад знаменит не только своей богатой коллекцией сортов сирени, но и скульптурами Бориса Мачкова, посвященными любви, семье и материнству», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы проводились с учетом историко-культурных исследований при научном сопровождении аккредитованных специалистов. Главной целью было сделать пространство максимально комфортным для посетителей, сохранив его уникальную красоту.

Теперь сад разделен на несколько функциональных частей: входную зону, зону семейного отдыха, зону отдыха на траве и зону арт-пространств. В дальнейшем планируется открытие особой зоны, где можно будет проводить торжественные мероприятия.