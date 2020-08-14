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Депздрав оценил летальность от коронавируса в Москве 

RT на русском 1 час назад
Депздрав оценил летальность от коронавируса в Москве
Фото: Сандурская Софья АГН «Москва»
Летальность от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве за весь период эпидемии составляет от 2,4% до 4,9% в зависимости от методики подсчёта, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

«Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,4%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, 4,9%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что число летальных исходов от COVID-19 за первые дни августа на 60% ниже, чем за аналогичный период прошлого месяца.

«Это подтверждает устойчивую тенденцию снижения смертности», — считают в Депздраве столицы.

Ранее сообщалось, что коронавирус стал основной или сопутствующей причиной смерти 1706 человек в Москве в июле.
Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что смертность от коронавируса в Москве в пять раз ниже, чем в Нью-Йорке, притом что в российском городе проживают на 3 млн больше жителей.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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