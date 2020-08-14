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Благоустройство завершили на территории центра «Сколково» 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
Благоустройство завершили на территории центра «Сколково»
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
В Москве завершили благоустройство территории научно-технического центра ПАО "Татнефть" в "Сколково". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура).
Пространство специалисты разделили на две части. Первая площадь выполнена в стиле восточного сада, в его основу лег постепенно расширяющийся цветок лотоса. На территории оборудованы пешеходные тротуары, скамейки, велопарковки, также имеются уединенные зоны.
В пресс-службе добавили, что во внутреннем дворе высадили свойственные восточному саду растения. Пространство предназначено для отдыха. Особое внимание специалисты уделили освещению растений и композиций из камней.
Ранее сообщалось, что ландшафтный парк обустроят в комплексе апартаментов "Правда". В парковой зоне площадью 1,6 гектара оборудуют спортивные площадки, зону для настольных игр, рельефные навесы, пешеходные дорожки, беседки с защитой от ветра и дождя. Некоторые зоны и объекты парка будут выполнять сразу несколько функций.
Вся территория парка будет благоустроена, там появится площадка с газонным покрытием, искусственными холмами, соснами, иргой, липой, вишневыми деревьями, яблонями. Также в парке обустроят отдельную зону с USB-зарядками, зону барбекю и детские площадки.
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Новости Москвы , Татнефть
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