Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

В Мосгорсуде сменится председатель 

ТАСС и ещё 8 3 часа назад
В Мосгорсуде сменится председатель
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд ожидает смена председателя, кандидатом на эту должность вместо Ольги Егоровой является Михаил Птицын, подавший соответствующее заявление, отмечается в сообщении на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.

"Подлежит рассмотрению 21 августа 2020 года заявление Птицына Михаила Юрьевича о рекомендации кандидатом на должность председателя Московского городского суда (по конкурсу, объявленному в "Российской газете" от 8 июля 2020 года)", — сказано на сайте.

Егорова свою кандидатуру на новый срок не выставляла.
Видео дня. На что звезды готовы пойти ради лишнего лайка в сети
ТАСС: последние новости
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется летняя погода В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется летняя погода Собянин заявил, что в школах Москвы не будет линеек 1 сентября Собянин заявил, что в школах Москвы не будет линеек 1 сентября В Московском зоопарке родился детеныш редких обезьян - львинохвостых макак В Московском зоопарке родился детеныш редких обезьян - львинохвостых макак
Новости Москвы , Ольга Егорова , Мосгорсуд , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна реакция россиян на угрозу санкций из-за Белоруссии
Стала известна реакция россиян на угрозу санкций из-за Белоруссии
Ургант обратился к белорусам
Ургант обратился к белорусам
Убийство Энди Картрайта: названа новая версия его смерти
Убийство Энди Картрайта: названа новая версия его смерти
Раскрыта причина смерти шерстистого носорога
Раскрыта причина смерти шерстистого носорога
Видео
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
01:35
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
В мире
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
04:01
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
В мире
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
00:18
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
В мире
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
00:48
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение