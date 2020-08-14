«Вафельная» разметка появится на семи перекрестках

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"Вафельную" разметку нанесут еще на семи московских перекрестках до конца этого лета. Об этом заявили представители городского департамента жилищно-коммунального хозяйства, передает РИА Новости.

Всего в плане комплекса городского хозяйства столицы нанесение вафельной разметки на 197 перекрестках. Стало известно, что новая разметка появится на Верейской улице, Ореховом бульваре, Бережковской набережной и других.

"Работы проведут специалисты ГБУ "Автомобильные дороги", — заявили в пресс-службе департамента. На "вафельной" разметке останавливаться запрещено, вне зависимости от сигнала светофора.

Ее начали наносить в Москве на особенно загруженных перекрестках. Благодаря ей не создается препятствий движению машин в поперечном направлении.

Ранее камеры появились еще на шести перекрестках с "вафельной" разметкой. Теперь нарушения фиксируют на улицах Большая Полянка, Садовая-Спасская, Воронцовские Пруды, шоссе Энтузиастов и в районах Устьинской и Котельнической набережных.