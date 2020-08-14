В ЦАО расселён первый дом по программе реновации 

«Всего в Центральном округе Москвы в программу реновации вошли 109 домов из девяти районов — Арбат, Басманный, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Таганский, Тверской, Хамовники. Новое жилье получат 5 тыс. 665 семей, в которых проживают 16,5 тыс. человек. В Пресненском районе будет расселено 52 дома, первый дом уже полностью переселен. Благодаря программе реновации его жители получили новые квартиры и сохранили привычный район проживания», — сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.