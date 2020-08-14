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В ЦАО расселён первый дом по программе реновации 

Москва меняется и ещё 8 4 часа назад
В ЦАО расселён первый дом по программе реновации
Фото: Москва меняется
В центре Москвы расселён первый дом по программе реновации. Более 130 москвичей Пресненского района переехали в новостройку на Мукомольном проезде. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Всего в Центральном округе Москвы в программу реновации вошли 109 домов из девяти районов — Арбат, Басманный, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Таганский, Тверской, Хамовники. Новое жилье получат 5 тыс. 665 семей, в которых проживают 16,5 тыс. человек. В Пресненском районе будет расселено 52 дома, первый дом уже полностью переселен. Благодаря программе реновации его жители получили новые квартиры и сохранили привычный район проживания», — сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что в настоящее время префектура Центрального административного округа занимается выводом пятиэтажки из эксплуатации и передачей под снос.
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Новости Москвы , Владимир Ефимов
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