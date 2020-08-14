В Московском зоопарке родился детеныш редких макак

Детеныш редких обезьян — львинохвостных макак — родился в Московском зоопарке. В природе их численность не превышает 4 тыс. особей, вид занесен в Международную Красную книгу, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы

"Это первое потомство у самки Колетты, поэтому зоологи переживали, сможет ли она обеспечить детенышу должный уход. Но Колетта отлично справилась без помощи специалистов. Появление на свет львинохвостого макака — их также называют вандеру — важное событие не только для нас, но и для всего международного зоопаркового сообщества, которое борется за создание резервной популяции редкого вида приматов в неволе", — приводятся в сообщении слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.

Сейчас детеныш не отходит от матери, тесно прижимается к ней и прячется в густой черной шерсти. До шести месяцев он будет питаться в основном материнским молоком, а затем перейдет к взрослому меню. Как и у других приматов, у львинохвостых макак сложный рацион, который состоит из 80 продуктов. Это, например, разнообразные экзотические фрукты — папайя, инжир, личи, — растения фенхель и топинамбур и витаминные добавки. Любимые лакомства приматов — бананы, помидоры и салат.