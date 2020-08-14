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В Московском зоопарке родился детеныш редких обезьян — львинохвостых макак 

ТАСС 2 часа назад
В Московском зоопарке родился детеныш редких макак
Фото: РИА Новости
Детеныш редких обезьян — львинохвостных макак — родился в Московском зоопарке. В природе их численность не превышает 4 тыс. особей, вид занесен в Международную Красную книгу, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Это первое потомство у самки Колетты, поэтому зоологи переживали, сможет ли она обеспечить детенышу должный уход. Но Колетта отлично справилась без помощи специалистов. Появление на свет львинохвостого макака — их также называют вандеру — важное событие не только для нас, но и для всего международного зоопаркового сообщества, которое борется за создание резервной популяции редкого вида приматов в неволе", — приводятся в сообщении слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.

Сейчас детеныш не отходит от матери, тесно прижимается к ней и прячется в густой черной шерсти. До шести месяцев он будет питаться в основном материнским молоком, а затем перейдет к взрослому меню. Как и у других приматов, у львинохвостых макак сложный рацион, который состоит из 80 продуктов. Это, например, разнообразные экзотические фрукты — папайя, инжир, личи, — растения фенхель и топинамбур и витаминные добавки. Любимые лакомства приматов — бананы, помидоры и салат.

"Понаблюдать за развитием детеныша и его взаимоотношениями с другими макаками можно в павильоне "Дом обезьян" на новой территории. Семейство занимает просторный вольер по соседству с мартышками дианами и капуцинами-плаксами. Помимо новорожденного, здесь также живут глава группы самец Кай, старшая самка Жоржетта и ее младшая сестра Колетта", — говорится в сообщении.

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