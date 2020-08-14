В Московском зоопарке родился детеныш редких макак

"Это первое потомство у самки Колетты, поэтому зоологи переживали, сможет ли она обеспечить детенышу должный уход. Но Колетта отлично справилась без помощи специалистов. Появление на свет львинохвостого макака — их также называют вандеру — важное событие не только для нас, но и для всего международного зоопаркового сообщества, которое борется за создание резервной популяции редкого вида приматов в неволе", — приводятся в сообщении слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.
"Понаблюдать за развитием детеныша и его взаимоотношениями с другими макаками можно в павильоне "Дом обезьян" на новой территории. Семейство занимает просторный вольер по соседству с мартышками дианами и капуцинами-плаксами. Помимо новорожденного, здесь также живут глава группы самец Кай, старшая самка Жоржетта и ее младшая сестра Колетта", — говорится в сообщении.