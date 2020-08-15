Оценен ход реконструкции самой короткой линии метро

Работы по реконструкции Каховской линии московского метрополитена, закрытой в прошлом году, идут в соответствии с графиком, в следующем году ее планируется открыть в составе Большой кольцевой линии. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, оценившего ход реконструкции самой короткой линии столичной подземки, станция «Каховская» сейчас переоснащается целиком, полностью по всем инженерным системам, всем системам обеспечения движения.

Во время реконструкции на этой станции изменилось оформление — была применена другая цветовая гамма. При этом стиль вестибюлей и станции останется прежним. По словам Бочкарева, реконструировать станции сложнее, чем строить новые.

Самая короткая ветка столичного метро закрылась в октябре прошлого года. Ее работа была прекращена навсегда. До реконструкции интервал движения поездов на станциях Каховской ветки составлял пять минут. После включения этой ветки в состав БКЛ перерыв между поездами будет соответствовать графику новой кольцевой линии, а количество поездов вырастет в разы.

Первый участок Большой кольцевой линии открылся 26 февраля 2018-го. Завершить ее строительство полностью планируется до конца 2022 года. На линии будет 31 станция. Ее протяженность составит почти 70 километров — таким образом БКЛ станет самой протяженной кольцевой линией в мире.