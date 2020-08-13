Собянин рассказал об ограничениях в Москве в День города 

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что массовые мероприятия в столице в День города будут ограничены из-за ситуации с коронавирусом, передает РИА "Новости".

При этом будут локальные мероприятия в парках, скверах и культурных учреждениях города.

"Все это будет так сделано в лайт-режиме", — сказал Собянин.

Он напомнил, что общей темой праздника будут "Музеи Москвы".

День города в Москве празднуют в первые выходные сентября. В 2020 году эти дни выпадают на 5 и 6 сентября.