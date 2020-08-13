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Собянин рассказал об ограничениях в Москве в День города 

Газета.Ru и ещё 11 1 час назад
Собянин рассказал об ограничениях в Москве в День города
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что массовые мероприятия в столице в День города будут ограничены из-за ситуации с коронавирусом, передает РИА "Новости".
При этом будут локальные мероприятия в парках, скверах и культурных учреждениях города.

"Все это будет так сделано в лайт-режиме", — сказал Собянин.

Он напомнил, что общей темой праздника будут "Музеи Москвы".
День города в Москве празднуют в первые выходные сентября. В 2020 году эти дни выпадают на 5 и 6 сентября.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , ВОЗ , РИА Новости
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