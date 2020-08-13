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Собянин заявил о сохранении масочного режима в ближайшие месяцы 

RT на русском и ещё 16 27 минут назад
Собянин ответил на вопрос о новом режиме самоизоляции
Фото: РИА Новости
В Москве придётся в ближайшие месяцы соблюдать меры безопасности и носить маски. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр города Сергей Собянин.

«Нам придётся в ближайшие месяцы, это уже очевидно, соблюдать требования, которые выставлены Роспотребнадзором, санитарными врачами, по средствам индивидуальной защиты», — сказал он.

Как отметил Собянин, ими нужно будет пользоваться в метро, в городском транспорте, общепите, торговых предприятиях и так далее.

«Это залог того, что все наши предприятия, офисы, учебные, культурные заведения будут работать, и такая надежда есть», — добавил он.

Кроме того, он заявил, что никаких планов по введению ограничительных мер с 15 сентября в Москве нет.
Ранее в столичном департаменте торговли и услуг рассказали, что доля покупателей в масках и перчатках в магазинах города возросла с 68% в середине июля до 75% в начале августа.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Игорь Высоцкий , Роспотребнадзор
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