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Собянин рассказал о ходе реорганизации московских промзон 

Вестник района Гагаринский и ещё 14 3 часа назад
Собянин рассказал о реорганизации столичных промзон
Фото: ТАСС
Реорганизация былых столичных промзон позволила создать около 500 тысяч новых рабочих мест. Эти данные Мэр Москвы Сергей Собянин привёл в ходе знакомства с работами в рамках реорганизации московской промзоны «Братцево».

«В Москве очень много промзон, и значительная часть этих промзон сохранила производство, высокотехнологичное производство. Но в то же время значительная часть промзон представляет такое полузаброшенное хозяйство. Хозяевам оно досталось практически за бесценок в начале 90-х годов, ничего там не делается. И, конечно, задача перед городскими властями — придать новую жизнь этим промышленным территориям. За последние годы было реорганизовано десятки промзон, построено около 20 миллионов квадратных метров недвижимости. И жилой, и нежилой. Было создано около 500 тысяч современных рабочих мест, с одной стороны. С другой стороны, построено жильё для полмиллиона москвичей», — сказал столичный мэр, добавив, что городские власти будут заниматься комплексным развитием вчерашних промзон, воплощая в жизнь новые проекты.

«Один из таких проектов реализован здесь в «Братцеве» на базе старого Мехзавода №2. Здесь есть всё: наука, производство, торговля, жильё, благоустройство и даже небольшой канал», — уточнил Сергей Собянин, добавив, что строительному концерну «Крост», занятому реорганизацией территории промзоны «Братцево», удалость сохранить исторические элементы старого завода.
Напомним: промзона «Братцево» расположена на Ленинградском шоссе — в московских районах Войковский и Головинский.
Как сообщается в материалах пресс-службы Мэра и Правительства Москвы, в 2014 году городские воасти одобрили проект реорганизации территории бывшего Механического завода. Проект предусматривает появление нового городского квартала, рассчитанного на 5-6 тысяч жителей и 1,5 тысячи новых рабочих мест. Сейчас близится к завершению строительство жилого комплекса «Невский» на 2 тысячи квартир. Более 1,3 тысячи семей уже вселились в новые квартиры либо ведут их отделку. В составе ЖК появилась также торговая галерея «Невский причал». Проект предусматривает создание в новом квартале технопарка, специализацией которого станет разработка и реализация на практике инновационных проектов в архитектуре, строительстве и производстве стройматериалов. Также в рамках проекта были построены здания проектно-технологического института и гостиницы в двадцать два этажа. Наряду с ними было создано новое общественное пространство — набережная Головинского канала. В акваторию запущены рыба и раки, а на благоустроенной набережной были построены объекты рекреации, спорта и отдыха.
Создание нового городского квартала в бывшей столичной промзоне «Братцево» намечено завершить в ближайшие два года.
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