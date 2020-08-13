В столичных парках оборудовали 90 площадок для воркаута

Все новости на карте

Посетители смогут позаниматься на различных тренажерах, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В парке «Сокольники» находится 16 воркаут-комплексов и пять площадок с функциональными тренажерами. В Воронцовском парке расположены три воркаут-площадки, а музее-заповеднике «Царицыно» — две.

В парке у прудов «Радуга» можно не прекращать тренировки даже в дождливую погоду. Все спортивные снаряды здесь находятся под навесом.

Ранее сообщалось, что на Воробьевых горах для поклонников экстрима появится новая воздушная трасса Skypark Moscow.