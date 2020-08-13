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В московских парках оборудовали более 90 спортивных площадок для воркаута 

Мир24 4 часа назад
В столичных парках оборудовали 90 площадок для воркаута
Фото: Мир24
Посетители смогут позаниматься на различных тренажерах, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В парке «Сокольники» находится 16 воркаут-комплексов и пять площадок с функциональными тренажерами. В Воронцовском парке расположены три воркаут-площадки, а музее-заповеднике «Царицыно» — две.
В парке у прудов «Радуга» можно не прекращать тренировки даже в дождливую погоду. Все спортивные снаряды здесь находятся под навесом.
Ранее сообщалось, что на Воробьевых горах для поклонников экстрима появится новая воздушная трасса Skypark Moscow.
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