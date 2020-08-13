Детеныш викуньи родился в Московском зоопарке

Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

«Малышу викуньи всего несколько дней — он появился на свет 10 августа в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Буквально полчаса детеныш, как комочек, лежал рядом со своей мамой, собирался с духом, а потом встал и побежал за старшими родственниками», — говорится в сообщении.

По словам директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, которую цитирует пресс-служба, роды прошли хорошо, помощь сотрудников зоопарка не потребовалась.

«Все происходило днем, но мама даже не спряталась. Она сразу вылизала малыша и начала выкармливать. В первый же день сотрудники центра осмотрели детеныша и убедились, что он абсолютно здоров. Сейчас малыш хорошо кушает и как привязанный бегает за своей мамой», — сказала Акулова.

Как напомнили в пресс-службе, Московский зоопарк участвует в программе по сохранению редких викуний.

«Папу детеныша привезли из Чехии, а мама родилась в Центре, ей 10 лет, и это уже не первое ее потомство. В природе викуньи живут гаремными группами. В центре также создана группа из самца и нескольких самок. На время родов самца отсадили, так как иногда он может проявлять агрессию по отношению к новому члену группы, в том числе и детенышу. Остальные самки хорошо приняли новорожденного малыша. Зоологи рассказывают, что иногда бывает непросто в условиях зоопарка организовать гаремную группу, потому что самец может не принять одну из самок или самкам нужно время, чтобы подружиться друг с другом. Но в нашем центре воспроизводства все было хорошо, животные давно живут вместе и прекрасно ладят между собой. Питаются викуньи специальным комбикормом, свежей травой, ветками, сеном, в качестве лакомства им дают морковку и свеклу. Именно от викуний произошли альпаки, которые были одомашнены. Викуньи занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы», — добавили в Московском зоопарке.