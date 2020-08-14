Парки столицы оборудовали спортивными площадками 

В городских парковых зонах оборудовали более 90 спортивных площадок.

Жителям доступны зоны воркаута в «Сокольниках», «Музеоне», Таганском, Лианозовском, Бабушкинском парках, Нескучном саду и других.

В парке «Сокольники» находится 16 воркаут-комплексов и пять площадок с функциональными тренажерами. В этих спортивных зонах есть лавочки для пресса, комплекс турников «Кенгуру», гнутые двойные брусья, двухуровневый классический рукоход и другие спортивные снаряды.

Для посетителей территории усадьбы Воронцово доступны снаряжения для отжиманий и подтягиваний, шведские стенки, брусья разной высоты. Еще в летний период в парке начали проводить бесплатные занятия по боксу.