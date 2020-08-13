В столице после пандемии заработало 90% предприятий

Практически все (90%) предприятия Москвы вернулись в рабочий режим после поэтапного снятия ограничений, свидетельствуют данные мониторинга бизнеса Москвы, который проводит аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей по городу Москве.

«71% предприятий работает с определенными ограничениями, 19% работают, как раньше. Не возобновили деятельность только 2% бизнесов», — передает ТАСС данные исследования.

Однако более половины (53%) предприятий вынуждены были уволить часть сотрудников в условиях пандемии, а 22% уволили более половины персонала. Еще 17% пошли на сокращение заработной платы, а 6% пришлось отправить сотрудников в отпуск за свой счет. Кроме того, 20% бизнеса столица столкнулась в условиях пандемии с невозможностью выплатить заработные платы сотрудникам и налоги с МРОТ, а 23% не могли платить арендные платежи. У еще 9% были сложности с выполнением обязательств перед банками и лизинговыми компаниями, у 12% — выплатой налогов, и у 11% — оплатой коммунальных платежей.

Что касается спроса, то 56% предприятий заявили, что вернуться к прежнему уровню выручки им пока не удается, а еще у 22% этот показатель значительно снизился. Еще у 12% спрос остался на уровне аналогичного периода прошлого года, а 12% заявили о росте данного показателя. Опрос проводился в июле среди более двух тысяч предпринимателей, почти все из которых (97%) относятся к малому и среднему бизнесу. Как рассказали предприниматели, у большинства из них (1250 из общего количества) выручка за апрель-май упала на 91-100% по сравнению с прошлым годом.

В документе указано, что освобождение от уплаты арендных платежей по объектам городской недвижимости, а также льготные кредиты на пополнение оборотных средств стали самыми востребованными мерами поддержки малого и среднего бизнеса в столице.

«В топ-3 самых востребованных мер поддержки входят предоставление поддержки исходя из фактической деятельности, освобождение от уплаты арендных платежей по объектам городской собственности или субсидии на аренду, а также льготные кредиты МСП на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели», — говорится в исследовании.

При этом более четверти (29%) посчитали информации о мерах поддержки бизнеса в Москве доступной и удобной для восприятия, 23% — доступной, но трудной для восприятия. Еще 20% заявили, что информация была разрозненной и трудной для восприятия, а у 28% возникли сложности с поиском этих данных.

В то же время 32% малых и средних предприятий отметили, что при внимательном изучении требований подать документы на получении поддержки от властей города можно самостоятельно, 22% считают это сложным делом, в котором может разобраться только профессионал, а для еще 18% подача документов показалась очень сложной. В то же время четверть (25%) решили не обращаться за господдержкой. Опрос проводился в июле среди более чем 2 тысяч предпринимателей, почти все из которых (97%) относятся к малому и среднему бизнесу.

Тем временем банк «Открытие» оценил влияние кризиса от коронавируса на представителей малого и среднего бизнеса в России. Согласно данным опроса среди предпринимателей, российский бизнес постепенно восстанавливается после пандемии. Тем не менее, ситуация на рынке еще нестабильна и говорить об общем воодушевлении преждевременно. 23% компаний испытывают трудности: сокращение заказов, долги, в целом борьба за выживание бизнеса. 19% описывают состояние бизнеса как стабильное, а 7% сообщает о росте прибыли. 60% компаний сократили обороты во время пандемии, однако 40% предпринимателей ожидают их рост к концу года.

При этом в мае и июне снизилась доля компаний, временно приостановивших работу (с 33% до 21%): активизировалось строительство и розничная торговля, но значительно сократили бизнес гостиницы, рестораны и промышленность. Возросла доля компаний (с 4% до 9%), нашедших новую нишу: в основном, это отрасли образования и транспорта. На рынке снижается уровень неопределенности — уменьшилась доля компаний, которые не могут прогнозировать свои перспективы на ближайшие 6 месяцев (с 39% до 31%), повысилась доля тех, кто собирается развивать и расширять бизнес (с 18% до 24%).

В опросе участвовали клиенты ведущих банков России — индивидуальные предприниматели, руководители и владельцы компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 млрд рублей в год и численностью персонала до 250 человек. География исследования включала города с населением от 100 тыс. человек и более.