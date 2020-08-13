Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве после пандемии заработало 90% предприятий 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В столице после пандемии заработало 90% предприятий
Фото: ТАСС
Практически все (90%) предприятия Москвы вернулись в рабочий режим после поэтапного снятия ограничений, свидетельствуют данные мониторинга бизнеса Москвы, который проводит аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей по городу Москве.

«71% предприятий работает с определенными ограничениями, 19% работают, как раньше. Не возобновили деятельность только 2% бизнесов», — передает ТАСС данные исследования.

Однако более половины (53%) предприятий вынуждены были уволить часть сотрудников в условиях пандемии, а 22% уволили более половины персонала. Еще 17% пошли на сокращение заработной платы, а 6% пришлось отправить сотрудников в отпуск за свой счет. Кроме того, 20% бизнеса столица столкнулась в условиях пандемии с невозможностью выплатить заработные платы сотрудникам и налоги с МРОТ, а 23% не могли платить арендные платежи. У еще 9% были сложности с выполнением обязательств перед банками и лизинговыми компаниями, у 12% — выплатой налогов, и у 11% — оплатой коммунальных платежей.
Что касается спроса, то 56% предприятий заявили, что вернуться к прежнему уровню выручки им пока не удается, а еще у 22% этот показатель значительно снизился. Еще у 12% спрос остался на уровне аналогичного периода прошлого года, а 12% заявили о росте данного показателя. Опрос проводился в июле среди более двух тысяч предпринимателей, почти все из которых (97%) относятся к малому и среднему бизнесу. Как рассказали предприниматели, у большинства из них (1250 из общего количества) выручка за апрель-май упала на 91-100% по сравнению с прошлым годом.
В документе указано, что освобождение от уплаты арендных платежей по объектам городской недвижимости, а также льготные кредиты на пополнение оборотных средств стали самыми востребованными мерами поддержки малого и среднего бизнеса в столице.

«В топ-3 самых востребованных мер поддержки входят предоставление поддержки исходя из фактической деятельности, освобождение от уплаты арендных платежей по объектам городской собственности или субсидии на аренду, а также льготные кредиты МСП на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели», — говорится в исследовании.

При этом более четверти (29%) посчитали информации о мерах поддержки бизнеса в Москве доступной и удобной для восприятия, 23% — доступной, но трудной для восприятия. Еще 20% заявили, что информация была разрозненной и трудной для восприятия, а у 28% возникли сложности с поиском этих данных.
В то же время 32% малых и средних предприятий отметили, что при внимательном изучении требований подать документы на получении поддержки от властей города можно самостоятельно, 22% считают это сложным делом, в котором может разобраться только профессионал, а для еще 18% подача документов показалась очень сложной. В то же время четверть (25%) решили не обращаться за господдержкой. Опрос проводился в июле среди более чем 2 тысяч предпринимателей, почти все из которых (97%) относятся к малому и среднему бизнесу.
Тем временем банк «Открытие» оценил влияние кризиса от коронавируса на представителей малого и среднего бизнеса в России. Согласно данным опроса среди предпринимателей, российский бизнес постепенно восстанавливается после пандемии. Тем не менее, ситуация на рынке еще нестабильна и говорить об общем воодушевлении преждевременно. 23% компаний испытывают трудности: сокращение заказов, долги, в целом борьба за выживание бизнеса. 19% описывают состояние бизнеса как стабильное, а 7% сообщает о росте прибыли. 60% компаний сократили обороты во время пандемии, однако 40% предпринимателей ожидают их рост к концу года.
При этом в мае и июне снизилась доля компаний, временно приостановивших работу (с 33% до 21%): активизировалось строительство и розничная торговля, но значительно сократили бизнес гостиницы, рестораны и промышленность. Возросла доля компаний (с 4% до 9%), нашедших новую нишу: в основном, это отрасли образования и транспорта. На рынке снижается уровень неопределенности — уменьшилась доля компаний, которые не могут прогнозировать свои перспективы на ближайшие 6 месяцев (с 39% до 31%), повысилась доля тех, кто собирается развивать и расширять бизнес (с 18% до 24%).
В опросе участвовали клиенты ведущих банков России — индивидуальные предприниматели, руководители и владельцы компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 млрд рублей в год и численностью персонала до 250 человек. География исследования включала города с населением от 100 тыс. человек и более.
Видео дня. После развода Муциниеце получает один удар за другим
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Роспотребнадзор отчитался о состоянии испытывающих вакцину «Вектора» добровольцев Роспотребнадзор отчитался о состоянии испытывающих вакцину «Вектора» добровольцев Определены этапы переезда по программе реновации в Москве Определены этапы переезда по программе реновации в Москве На выборы президента Белоруссии в посольстве в Москве пришли 1,4 тыс. человек На выборы президента Белоруссии в посольстве в Москве пришли 1,4 тыс. человек
Комментарии
Новости Москвы , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дробыш оценил отказ Спивакова от белорусского ордена
Дробыш оценил отказ Спивакова от белорусского ордена
Украина разнесла российскую вакцину от коронавируса
Украина разнесла российскую вакцину от коронавируса
Политтехнолог заявил о тайном визите Лукашенко в Москву
Политтехнолог заявил о тайном визите Лукашенко в Москву
Познер высказался о страшных злодействах Гейтса
Познер высказался о страшных злодействах Гейтса
Новости партнеров
Видео
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
00:30
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
В мире Общество
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
01:44
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Армия
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
01:12
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
Происшествия
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
03:09
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
В мире
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
00:45
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
Происшествия
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
01:10
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение