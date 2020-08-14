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До конца года в Москве отремонтируют 2 тыс. домов 

РИА Недвижимость и ещё 2 4 часа назад
До конца года в Москве отремонтируют 2 тыс. домов
Фото: РИА Недвижимость
До конца 2020 года в Москве завершится капремонт 2 тысяч домов, рассказал в подкасте РИА Новости "Москва.Backstage" заместитель гендиректора Фонда капермонта Москвы Станислав Насимов.

"До конца года мы планируем завершить ремонт в 2 тысячах домов. Понятно, что какую-то часть работ придется проводить в следующем году. С учетом обстановки скорректировали сроки, но работу вести будем", — отметил он.

Капитальный ремонт многоквартирных домов в столице, который в марте был приостановлен из-за введения режима самоизоляции, возобновился в июле. В полном объеме в этом году будут выполнены работы, необходимые для обеспечения безопасности жителей, прежде всего, капитальный ремонт систем внутридомового газоснабжения и замена лифтов.
Программа капитального ремонта многоквартирных домов действует в Москве с 2015 года и охватывает 27 920 зданий. Она рассчитана до 2044 года. В многоэтажках собираются отремонтировать более 350 тысяч инженерных систем и конструкций, привести в порядок газовое оборудование и заменить 112 тысяч лифтов.
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Новости Москвы , Станислав Насимов , РИА Новости
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