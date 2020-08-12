Дом по программе реновации построят в Измайлове 

Новостройка будет состоять из двух корпусов, говорится на портале мэра и правительства Москвы

Дом будет с подземным паркингом и нежилыми помещениями на первом этаже, при этом Москомэкспертиза согласовала данный проект.

"В домах по программе реновации выполняют полную внутреннюю отделку квартир. В соответствии с утвержденным постановлением правительства Москвы № 516-ПП производится не только косметический ремонт — оклейка обоев, укладка плитки и ламината, — но и монтаж межкомнатных дверей, установка розеток и выключателей, осветительных приборов, сантехники, кухонной мойки и электроплиты", — заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Планируется, что в доме на 840 квартир 12 из них будут для маломобильных граждан. Кроме того, для новоселов с ограниченными возможностями предусмотрят специальные парковочные места и зоны отдыха.

Территорию около дома благоустроят. Для участников программы реновации обустроят пешеходные зоны, площадки для отдыха с покрытием из плитки. Помимо того, будут установлены детские и спортивные зоны, а также наружное освещение.

Программа реновации стартовала в городе в августе 2017 года. В нее вошли 5 174 дома.

Ранее власти Москвы определили этапы переселения по программе реновации. Сроки переселения могут быть скорректированы в зависимости от хода строительства, подбора площадок, реализации пожеланий жителей, высказанных на публичных слушаниях.