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Дом по программе реновации построят в Измайлове 

Москва24 и ещё 3 1 час назад
Дом по программе реновации построят в Измайлове
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новостройка будет состоять из двух корпусов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Дом будет с подземным паркингом и нежилыми помещениями на первом этаже, при этом Москомэкспертиза согласовала данный проект.

"В домах по программе реновации выполняют полную внутреннюю отделку квартир. В соответствии с утвержденным постановлением правительства Москвы № 516-ПП производится не только косметический ремонт — оклейка обоев, укладка плитки и ламината, — но и монтаж межкомнатных дверей, установка розеток и выключателей, осветительных приборов, сантехники, кухонной мойки и электроплиты", — заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Планируется, что в доме на 840 квартир 12 из них будут для маломобильных граждан. Кроме того, для новоселов с ограниченными возможностями предусмотрят специальные парковочные места и зоны отдыха.
Территорию около дома благоустроят. Для участников программы реновации обустроят пешеходные зоны, площадки для отдыха с покрытием из плитки. Помимо того, будут установлены детские и спортивные зоны, а также наружное освещение.
Программа реновации стартовала в городе в августе 2017 года. В нее вошли 5 174 дома.
Ранее власти Москвы определили этапы переселения по программе реновации. Сроки переселения могут быть скорректированы в зависимости от хода строительства, подбора площадок, реализации пожеланий жителей, высказанных на публичных слушаниях.
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Комментарии
Новости Москвы , Другое , Валерий Леонов , Правительство Москвы
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