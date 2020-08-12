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В Москве определена очередность переселения по программе реновации 

Алиса Селезнёва 25 минут назад
В Москве определена очередность переселения по программе реновации
Фото: РИА Новости
Правительством Москвы определена очередность переселения жителей домов, участвующих в программе реновации. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В мэрии пояснили, что переселение будет осуществляться в три этапа. На первом этапе — с 2020 по 2024 год — новые квартиры получат почти 170 тысяч москвичей, проживающих в 930 старых домах. Второй этап будет осуществляться с 2025 по 2028 год, тогда планируется расселить 1636 домов и новые квартиры должны получить около 330 тысяч москвичей. Остальные — около 380 тысяч человек — переедут в новые дома на третьем этапе, с 2029 по 2032 год. Тогда планируется расселить 1809 домов.

«В перечне есть дома, для которых сроки переселения еще не определены. Это 688 домов. Для этих территорий дорабатывается градостроительная документация. Как только все документы будут утверждены, жителям этих домов отдельно сообщат о сроках переезда», — отмечается в сообщении на портале.

В мэрии также пояснили, что за три года программы реновации новые квартиры уже получили более 18 тысяч москвичей, в процессе расселения находится 155 домов, из которых 27 уже полностью расселены и снесены.
«Рамблер» писал, что ранее результаты опроса аналитического центра НАФИ показали, что 25% переселенцев по программе реновации в Москве хотят либо продать новую квартиру, либо получить вместо нее денежную компенсацию.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Mos.ru
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