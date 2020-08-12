В Москве появятся 18-метровые автобусы-гармошки 

На дорогах Москвы появятся 18-метровые автобусы-гармошки. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Машины работают на электротяге. Двери электробуса будут открываться наружу, в связи с чем освободится дополнительное место для горожан в центре салона. Новый автобус сможет уместить на 50 человек больше, чем обычный. Гармошки рассчитаны всего на 135 пассажиров.
Мосгортранс объявит тендер на поставку машин в 2021 году. При этом первые экспериментальные варианты будут тестировать и обкатывать по московским дорогам в ближайшее время.
Кроме того, Мосгортранс опросил горожан о новом проекте. Москвичи предложили в том числе изменить расположение USB-зарядок и указатели маршрута в салоне.
24 июля транспортный аналитик и житель Москвы Алексей Радченко провел эксперимент — он четыре часа сидел на остановке и смотрел на автобусы. Радченко фиксировал прибытие транспортного средства и затем сверялся с расписанием. В итоге выяснилось, что весь городской транспорт, который проезжает выбранную Радченко остановку не выполняет заявленный график либо вовсе не приезжает.