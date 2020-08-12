Марафон «День археолога» пройдет в онлайн-формате

"День археолога пока не имеет официального статуса, но этот праздник традиционно отмечается археологами нашей страны 15 августа. Этот день стал настоящим городским праздником не только для специалистов-археологов, но и для всех горожан, интересующихся историей нашей столицы. Внимание к находкам в Москве велик: всем любопытно, как жили наши предки, какие у них были привычки, чем они пользовались в быту. Благодаря археологам ежегодно мы открываем для себя что-то новое, узнаем немного больше, а значит, лучше понимаем наш город", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.
"Марафон начнется с виртуальной экскурсии по центру столицы. На ней можно будет узнать, как появились названия улиц Ильинки и Варварки, где проходила граница Москвы в XVI веке, какие находки были обнаружены на территории Гостиного двора. Гид также покажет нижний придел храма Ильи Пророка на Новгородском подворье, обнаруженный во время археологических исследований", — говорится в сообщении.
"Во время виртуальных марафонов "Дни культурного наследия — 2020" мы опробовали новый необычный формат — онлайн-диктант. Он был посвящен теме московского краеведения и оказался крайне популярен у пользователей. Зрители нас постоянно спрашивали, будем ли мы его повторять. Поэтому 15 августа мы также предложим им пройти виртуальный диктант. В этот раз участникам предстоит проверить свои знания в области археологии", — добавил Емельянов.