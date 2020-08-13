Зеленый театр на ВДНХ объявил о старте нового сезона 

Гости и жители Москвы дождались старта сезона работы одной из популярнейших столичных площадок — Зеленого театра на ВДНХ. Программа мероприятий начинается с 14 августа. В течение месяца здесь пройдут концерты различных известных исполнителей, музыкальных групп и стендап-комиков. Напомним, Зеленый театр — это площадка под открытым небом, расположенная недалеко от Главного входа, в прошлом году мероприятия здесь посетили более 80 тысяч человек.

«Несмотря на то, что сезон открывается с опозданием, программа будет насыщенной», — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Для безопасности зрителей в театре будет предусмотрена специальная рассадка на увеличенном расстоянии друг от друга, в связи с чем зал будет заполнен не более чем на 50%. Кроме того, гостям необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и надевать маски.

Откроет сезон Александр Иванов , солист рок-группы «Рондо», чей 35-летний юбилей он отметит этим концертом. Певец исполнит любимые многими хиты, такие как «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк», «Я постелю тебе под ноги небо» и другие.

Завершится сезон 13 сентября концертом пианиста и композитора Кирилла Рихтера.

Отметим, что на ВДНХ в августе пройдут бесплатные уличные спектакли. Перформанс «Оживший лес» пройдет в Ландшафтном парке 15 и 29 августа, спектакль «Футуроны» пройдет 31 августа. А 20 августа пройдет уличный спектакль «Приключение животных». Вход на представления бесплатный.