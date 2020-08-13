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Зеленый театр на ВДНХ объявил о старте нового сезона 

Управа района Бабушкинский и ещё 36 3 часа назад
Зеленый театр на ВДНХ объявил о старте нового сезона
Фото: РИА Новости
Гости и жители Москвы дождались старта сезона работы одной из популярнейших столичных площадок — Зеленого театра на ВДНХ. Программа мероприятий начинается с 14 августа. В течение месяца здесь пройдут концерты различных известных исполнителей, музыкальных групп и стендап-комиков. Напомним, Зеленый театр — это площадка под открытым небом, расположенная недалеко от Главного входа, в прошлом году мероприятия здесь посетили более 80 тысяч человек.

«Несмотря на то, что сезон открывается с опозданием, программа будет насыщенной», — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Для безопасности зрителей в театре будет предусмотрена специальная рассадка на увеличенном расстоянии друг от друга, в связи с чем зал будет заполнен не более чем на 50%. Кроме того, гостям необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и надевать маски.
Откроет сезон Александр Иванов, солист рок-группы «Рондо», чей 35-летний юбилей он отметит этим концертом. Певец исполнит любимые многими хиты, такие как «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк», «Я постелю тебе под ноги небо» и другие.
Также в августе зрителей ждут выступления Стаса Пьехи и группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева. Еще пройдут концерты певицы Наргиз, групп «Воскресение» и «Несчастный случай». Помимо этого, в течение четырех вечеров на ВДНХ будут выступать популярные стендап-комики. Среди участников — Нурлан Сабуров, Руслан Белый, Стас Старовойтов, Гурам Амарян, Андрей Атлас, Евгений Чебатков, Виктория Складчикова, Алексей Щербаков и многие другие.
Завершится сезон 13 сентября концертом пианиста и композитора Кирилла Рихтера.
Отметим, что на ВДНХ в августе пройдут бесплатные уличные спектакли. Перформанс «Оживший лес» пройдет в Ландшафтном парке 15 и 29 августа, спектакль «Футуроны» пройдет 31 августа. А 20 августа пройдет уличный спектакль «Приключение животных». Вход на представления бесплатный.
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Новости Москвы , Алексей Щербаков , Нурлан Сабуров , Стас Пьеха , Руслан Белый , Александр Иванов , Сергей Мазаев , Стас Старовойтов
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