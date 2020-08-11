Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

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Москве умерли еще 12 пациентов с коронавирусом, передает оперштаб.

Всего в городе умерли 4611 человек с таким диагнозом.

По состоянию на утро 11 августа в России выявили 897 599 случаев коронавируса. Умер 15 131 человек, выздоровели 703 175.