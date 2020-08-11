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Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
BFM.RU
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1 час назад
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РИА Новости
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В
Москве
умерли еще 12 пациентов с коронавирусом, передает оперштаб.
Всего в городе умерли 4611 человек с таким диагнозом.
По состоянию на утро 11 августа в России выявили 897 599 случаев коронавируса. Умер 15 131 человек, выздоровели 703 175.
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