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Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки 

BFM.RU и ещё 3 1 час назад
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве умерли еще 12 пациентов с коронавирусом, передает оперштаб.
Всего в городе умерли 4611 человек с таким диагнозом.
По состоянию на утро 11 августа в России выявили 897 599 случаев коронавируса. Умер 15 131 человек, выздоровели 703 175.
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