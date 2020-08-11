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Выставку к 85-летию Табакова откроют в Москве 

ТАСС 1 час назад
Выставку к 85-летию Табакова откроют в Москве
Фото: РИА Новости
Московский театр Олега Табакова 17 августа откроет выставку, посвященную 85-летию со дня рождения своего основателя. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
"Народному артисту СССР Олегу Табакову 17 августа исполнилось бы 85 лет. В этот день в начале Чистопрудного бульвара состоится открытие посвященной ему фотовыставки. Посетить ее смогут все желающие на протяжении месяца", — уточнили в пресс-службе.
На выставке будут представлены архивные фотографии из фильмов и спектаклей с участием Табакова, цитаты из интервью разных лет, рассказы об актерских работах. Материалы были предоставлены "Мосфильмом", "Союзмультфильмом", музеем МХАТа и музеем "Современника".
Также МХТ имени Чехова в честь 85-летия Табакова с 12 по 17 августа запустит в соцсетях марафон: ежедневно театр будет публиковать редкие архивные фотографии и рассказывать истории, связанные с жизнью и творчеством артиста.
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Новости Москвы , Олег Табаков
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