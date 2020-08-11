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Велопатруль выявил 50 нарушений парковки в Москве 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Велопатруль выявил 50 нарушений парковки в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Велопатруль, который заработал в столице на прошлой недели, выявил 50 нарушений парковки в городе. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале во вторник, 11 августа.
Целую неделю в столице работали два велопатруля. За семь смен они смогли полсотни нарушений парковки на велодорожках и тротуарах. Также патруль нашел сломанные знаки и светофоры, о чем сообщил в городскую службу. Одна из задач инспекторов на велосипедах — помощь в составлении европротоколов участникам мелких ДТП.

— Не стесняйтесь обращаться к нашим за помощью — велопатруль работает для вас, — говорится в сообщении дептранса.

Уточняется, что у велопатрулей можно попросить помощи при мелких неисправностях двухколесного транспортного средства.
Ранее сообщалось, что велопатруль появился на столичных улицах. Он будет работать в городе до конца октября или начала ноября.
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