Велопатруль выявил 50 нарушений парковки в Москве 

Велопатруль, который заработал в столице на прошлой недели, выявил 50 нарушений парковки в городе. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале во вторник, 11 августа.

Целую неделю в столице работали два велопатруля. За семь смен они смогли полсотни нарушений парковки на велодорожках и тротуарах. Также патруль нашел сломанные знаки и светофоры, о чем сообщил в городскую службу. Одна из задач инспекторов на велосипедах — помощь в составлении европротоколов участникам мелких ДТП.

— Не стесняйтесь обращаться к нашим за помощью — велопатруль работает для вас, — говорится в сообщении дептранса.

Уточняется, что у велопатрулей можно попросить помощи при мелких неисправностях двухколесного транспортного средства.

Ранее сообщалось, что велопатруль появился на столичных улицах. Он будет работать в городе до конца октября или начала ноября.